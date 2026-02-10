Александрийский трамвай ушёл в историю: линию закрыли для обновления

В Александрии закрылась легендарная трамвайная линия Raml – старейшая в Египте. Она проработала более 160 лет...

В Александрии закрылась легендарная трамвайная линия Raml – старейшая в Египте. Она проработала более 160 лет. Началась её реконструкция, которая продлится около двух лет. Её планируют заменить на современную цифровую систему лёгкого рельсового транспорта, обещая сократить время поездки до 33 минут, удвоить скорость и увеличить пассажиропоток с 80 до 220 тысяч человек в день.

Однако для тысяч жителей это не просто ремонт, а прощание с частичкой городской души. Многие боятся, что после модернизации билеты подорожают, а пробки станут ещё больше.

[Уаэль Азаб, исследователь истории Александрии]:

«Трамвай существует с 1860 года, он начал работать в 1863-м, когда некоторых стран ещё не было на карте».

Администрация города попыталась успокоить общественность, заверив, что реконструкция не затронет облик исторической сети.

Специалисты же считают, что ускорение и расширение не всегда подходят для густонаселённого центра Александрии.

[Ясмин Кандил, архитектор]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Расширять и ускорять – не всегда решение, оно должно соответствовать цели и расположению трамвая».

Власти же добавляют, что проект должен снизить количество аварий на переездах. Кроме того, новые вагоны обещают сделать с кондиционерами.

Короткая ссылка на эту страницу: