На месте ж/д-аварии в Испании обнаружили сломанный стык на рельсах

На этих кадрах – масштабы железнодорожной аварии, которая произошла на юге Испании в провинции Кордова вечером в воскресенье. Вагоны высокоскоростного поезда сошли с рельсов и врезались во встречный высокоскоростной пассажирский состав.

Число жертв возросло до 40. Более 100 человек получили телесные повреждения. Эту аварию уже назвали одной из самых страшных железнодорожных катастроф в Европе за последние 80 лет.

Тем временем, как сообщают источники, знакомые с предварительными результатами расследования, эксперты обнаружили сломанный стык на рельсах. Это, возможно, и послужило причиной катастрофы. При этом, как сообщается, неисправность существовала некоторое время и зазор между секциями рельса расширялся по мере движения поездов по пути.

Ранее министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что сход с рельсов на хорошо обслуживаемом участке пути был «чрезвычайно странным» и поставил экспертов в тупик.

Ана выжила в катастрофе вместе со своей сестрой.

[Ана, выжившая в катастрофе]:

«Некоторые люди были в порядке, а другие – в очень плохом состоянии. Мы видели, как они умирают, и ничего не могли сделать. Я была на одной стороне, и меня начало поднимать. Я подумала, что это ненормально, поскольку я много езжу на поезде. Я начала искать взглядом свою сестру. И это был последний момент, который я помню, прежде чем всё потемнело. Было слышно только крики».

Глава государственной железнодорожной компании Испании заявил местному радио, что столкновение произошло примерно через 20 секунд после схода с рельсов, поэтому не было времени активировать аварийный тормоз. По его словам, «человеческая ошибка практически исключена».

В то же время премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал «абсолютную прозрачность» в расследовании железнодорожной катастрофы.

Тем временем, полиция Кордовы установила временные палатки для сбора образцов ДНК у родственников жертв. Это поможет опознать погибших.

А в Брюсселе и Страсбурге перед правительственными зданиями ЕС приспустили флаги Испании и Европейского союза в память о погибших.

