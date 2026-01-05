Архив дизайна культовых телефонов Nokia: капсула времени и видение будущего

В кабинетах финского университета Аалто можно найти сокровищницу истории мобильных телефонов. Здесь открыли доступ к архиву..
В кабинетах финского университета Аалто можно найти сокровищницу истории мобильных телефонов. Здесь открыли доступ к архиву дизайна культовых кнопочных телефонов Nokia.
После того как Microsoft отказался от своего бизнеса по производству мобильных телефонов под брендом Nokia, архив приобрёл университет Аалто. Он охватывает период с середины 90-х по 2017 год и включает почти 20 тысяч предметов и 1000 гигабайт цифровых файлов.
[Лу Чэнь, дизайнер и сотрудница университета]:
«У нас есть прототипы, материалы, модели телефонов, презентации, эскизы и плакаты, публикации, внутренняя документация и так далее».
Архив содержит концептуальные модели некоторых из самых любимых телефонов Nokia, включая «классический телефон-моноблок» 3310 и «банановый» телефон Neo 8110 из фильма «Матрица».
Есть также примеры перспективных концепций, включая проект под названием Imagewear, в рамках которого создавали носимые устройства будущего, такие как ожерелье, часы и кулоны. По задумке, изображения могли передаваться на них с камер телефонов или других устройств с помощью инфракрасной технологии или карты памяти.
В проекте начала 2000-х годов под кодовым названием Morph дизайнеры Nokia даже исследовали футуристические возможности нанотехнологий, которые могли бы позволить устройствам складываться, растягиваться, возможно, даже менять внешний вид.
Компания Nokia была основана в 1865 году, первоначально как производитель бумаги и резиновых сапог. Она базировалась в небольшом городке Нокиа на юго-западе Финляндии и была названа в его честь.
Позже она выросла в гиганта сотовой связи и более десяти лет возглавляла инновационную отрасль. В 2008 году она достигла пика в 40% доли рынка мобильных телефонов в мире.
Впрочем, всё изменилось на фоне жёсткой конкуренции со стороны Apple и других компаний и с появлением более дешёвых телефонов из Азии.
Несколько моделей Nokia провалились, и компания не смогла угнаться за популярными тенденциями, такими как модели с сенсорным экраном.
В 2014 году Nokia продала своё подразделение по производству мобильных телефонов Microsoft. А в конце 2016 года финская компания HMD Global из Эспоо получила право выпускать телефоны под брендом Nokia по лицензии.
