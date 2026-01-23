fb pixel
Телеканал NTD

Третья ж/д-авария в Испании за неделю: поезд столкнулся с краном

Третья ж/д-авария в Испании за неделю: поезд столкнулся с краном

На юго-востоке Испании пригородный поезд столкнулся с краном. Это уже третья железнодорожная авария в стране менее..

Дата загрузки: 2026-01-23

Третья ж/д-авария в Испании за неделю: поезд столкнулся с краном

На юго-востоке Испании пригородный поезд столкнулся с краном. Это уже третья железнодорожная авария в стране менее чем за неделю.

Инцидент произошёл недалеко от города Картахена в регионе Мурсия. Железнодорожный оператор сообщил, что на путях работал кран, не принадлежащий железнодорожной компании. При столкновении поезд не сошёл с рельсов, но движение на некоторое время было нарушено.

По данным властей, несколько человек получили лёгкие травмы.

[Франсиско Эрнандес, представитель властей]:
«На кране проводили работы по замене кабеля. Работники повернули подъёмную платформу крана, но, к сожалению, она всё равно столкнулась с боковой частью локомотива поезда, в результате чего разбились окна. Примерно, три человека получили травмы, но, к счастью, незначительные».

Испания ещё не оправилась после смертоносной аварии в провинции Кордова в Андалусии, которая произошла 18 января. В результате столкновения двух поездов погибли минимум 43 человека, более 480 пострадали.

Через два дня в Каталонии пригородный поезд врезался в подпорную стену, рухнувшую на рельсы во время сильного дождя. Погиб машинист, четверо пассажиров получили серьёзные травмы.

Главный профсоюз машинистов поездов объявил, что проведёт общенациональную забастовку с 9 по 11 февраля из-за проблем с безопасностью на железной дороге.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...