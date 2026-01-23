Третья ж/д-авария в Испании за неделю: поезд столкнулся с краном

На юго-востоке Испании пригородный поезд столкнулся с краном. Это уже третья железнодорожная авария в стране менее..
Дата загрузки: 2026-01-23
На юго-востоке Испании пригородный поезд столкнулся с краном. Это уже третья железнодорожная авария в стране менее чем за неделю.
Инцидент произошёл недалеко от города Картахена в регионе Мурсия. Железнодорожный оператор сообщил, что на путях работал кран, не принадлежащий железнодорожной компании. При столкновении поезд не сошёл с рельсов, но движение на некоторое время было нарушено.
По данным властей, несколько человек получили лёгкие травмы.
[Франсиско Эрнандес, представитель властей]:
«На кране проводили работы по замене кабеля. Работники повернули подъёмную платформу крана, но, к сожалению, она всё равно столкнулась с боковой частью локомотива поезда, в результате чего разбились окна. Примерно, три человека получили травмы, но, к счастью, незначительные».
Испания ещё не оправилась после смертоносной аварии в провинции Кордова в Андалусии, которая произошла 18 января. В результате столкновения двух поездов погибли минимум 43 человека, более 480 пострадали.
Через два дня в Каталонии пригородный поезд врезался в подпорную стену, рухнувшую на рельсы во время сильного дождя. Погиб машинист, четверо пассажиров получили серьёзные травмы.
Главный профсоюз машинистов поездов объявил, что проведёт общенациональную забастовку с 9 по 11 февраля из-за проблем с безопасностью на железной дороге.
Короткая ссылка на эту страницу: