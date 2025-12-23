fb pixel
В ЮАР ищут подозреваемых, устроивших массовый расстрел в баре

Группа неизвестных открыла стрельбу в одном из баров в пригороде южноафриканского Йоханнесбурга. В результате девять человек..

Группа неизвестных открыла стрельбу в одном из баров в пригороде южноафриканского Йоханнесбурга. В результате девять человек погибли, не менее десяти были ранены. Инцидент произошёл в ночь на 21 декабря.

Нападавших было более десяти. Они прибыли на микроавтобусе и седане и открыли беспорядочную стрельбу по посетителям.

Местная жительница рассказывает, что проснулась от звуков стрельбы.

[местная жительница]:
«Когда мы пришли на место происшествия, мы открыли двери, и действительно, десятки людей лежали на полу. Мы бросились туда, кто-то звонил в полицию, кто-то в скорую. Пока она ехала, мы перевезли некоторых раненых в больницу на тачках».

Подозреваемых полиция пока не задержала. Также неизвестны мотивы нападения.

[местный житель]:

«Мы просим полицию сотрудничать с нашими местными органами власти. Властей здесь нет. Они просто наблюдают, и, когда мы что-то говорим, то они нацеливаются на нас. В этом сообществе слишком много коррупции».

Это второй массовый расстрел в Южно-Африканской Республике с начала месяца. Так, 6 декабря неизвестные открыли огонь в хостеле в пригороде Претории. Тогда погибло 12 человек.

ЮАР – страна с одним из самых высоких уровней умышленных убийств в мире. Ежедневно здесь совершают около 60 убийств.

