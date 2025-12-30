Трое турецких полицейских погибли в перестрелке с боевиками ИГ*

В Турции трое полицейских погибли в перестрелке с боевиками «Исламского государства»* – группировки, запрещённой в России..

В Турции трое полицейских погибли в перестрелке с боевиками «Исламского государства»* – группировки, запрещённой в России и других странах. Ещё девять правоохранителей, включая сотрудника службы безопасности, получили ранения, неопасные для жизни. Шесть боевиков были уничтожены.

Столкновение с исламистами произошло в деревне недалеко от города Ялова. Полицейская спецоперация началась в два часа ночи и длилась почти восемь часов. Целью был дом, где предположительно находились боевики.

[Али Ерликая, глава МВД Турции]:

«Операция была проведена с большой осторожностью, поскольку в доме также находились женщины и дети. Пять женщин и шесть детей были благополучно эвакуированы».

Министр внутренних дел страны сообщил, что все убитые боевики были гражданами Турции.

В тот же день полицейские рейды прошли по 100 адресам по всей стране. Власти стали активнее искать и обезвреживать подозреваемых в связях с ИГ*, поскольку террористическая группировка стала чаще совершать нападения.

На прошлой неделе турецкая полиция задержала 115 подозреваемых боевиков. Предположительно, они планировали совершить теракты в рождественские и новогодние праздники.

