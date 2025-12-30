fb pixel
Один погибший, двое пропавших без вести: внезапные наводнения на юге Испании

Проливные дожди в выходные затопили южные и восточные провинции Испании. В результате обильных осадков из берегов вышло несколько рек. Бурные потоки смывали автомобили и мотоциклы. В итоге один человек погиб и двое пропали без вести.

Власти призвали людей оставаться в домах, а поисковые отряды продолжают прочёсывать местность.

[Иван Фернандес, мэр Пинос-Пуэнте]:
«Продолжаются поиски молодого человека, который, к сожалению, упал в воду вместе со своим мотоциклом. На месте находятся все имеющиеся силы пожарной охраны, национальной гвардии и гражданской защиты».

Мэр Алаурина-эль-Гранде поблагодарил волонтёров и жителей за помощь.

[Антони Бермудес, мэр Алаурина-эль-Гранде]:
«Я очень благодарен за их поддержку в это очень трудное для муниципалитета Рождество».

Предупреждения красного уровня выпустили и в Валенсии, где в октябре прошлого года смертоносные наводнения унесли жизни более 220 человек и причинили ущерб на миллиарды евро. Здесь людей призвали оставаться в домах и на возвышенностях.

Примерно в восьми провинциях Испании объявили второй оранжевый уровень опасности и сообщили, что ситуация может ухудшиться.

Напомним, в прошлом году сильные дожди в Валенсии застали людей врасплох. Позже многие местные жители обвинили чиновников в том, что те слишком поздно предупредили об опасности. Трагедия привела к тому, что глава региона был вынужден подать в отставку.

