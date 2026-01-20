Число погибших в результате пожара в торговом центре в Карачи возросло до 26. Более 20 человек..

Пожар в торговом центре Карачи: погибших уже 26, около 70 пропали без вести

Число погибших в результате пожара в торговом центре в Карачи возросло до 26. Более 20 человек пострадали. Десятки людей пропали без вести. Предположительно, их около 70. Спасатели продолжают поиски.

Пожар в торговом центре, где располагались 1200 магазинов, вспыхнул поздно вечером в субботу. Тушили его более суток. По данным полиции, в здании из 16 выходов были открыты только три.

Некоторые люди успели выбежать, но многие оказались в ловушке.

[Риасат Заман, владелец кафе]:

«У нас было кафе в передней части (здания). Когда уже собирались закрыть выходы, мы услышали о пожаре. Мы всё бросили и убежали, чтобы спастись».

У Сайфура пропал без вести брат.

[Сайфур Рехман, брат пропавшего без вести]:

«Он спасал людей, застрявших в торговом центре, но сам не выбрался. <…> Мы много раз ему звонили, но он не отвечал. Мы находимся на месте происшествия последние три дня».

У Кайсера пропали без вести три родственницы, включая жену.

[Кайсер Али, родственник пропавших без вести]:

«Они оказались в ловушке в здании, и если бы выжили, то вышли бы на связь. Прошло уже более 50 часов».

Мэр города заявил, что поисковая операция продлится до тех пор, пока не будут найдены все пропавшие без вести. Сейчас удалось опознать только шестерых погибших. Для идентификации остальных жертв придётся делать анализ ДНК.

Причина пожара пока неизвестна. Идёт следствие. Власти обещают выплатить родственникам каждого погибшего по 36 000 долларов.

В Карачи, столице провинции Синд, уже неоднократно были смертоносные пожары. Часто причиной был низкий уровень безопасности. Так, в ноябре 2023 года пожар в торговом центре унёс десять жизней. В 2012 году в результате пожара на швейной фабрике погибли 260 человек.

