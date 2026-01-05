«Сказочный мир» стал темой Харбинского фестиваля снежных и ледяных скульптур

В «Сказочный мир» попадают в этом году гости Харбинского фестиваля снежных и ледовых скульптур в Китае. Ледяной замок, башни, горки, гигантский паровоз и множество других творений создали мастера из разных стран.

Этот фестиваль стал самым масштабным за всю историю. Он проходит в 27-й раз. Туристы уже прогуливаются среди скульптур и наслаждаются зимней погодой.

[гостья фестиваля]:

«Мне очень весело здесь играть, и вокруг столько всего, что, думаю, одного дня недостаточно. Наверное, нужно три дня, чтобы всё посмотреть». [гостья фестиваля]:

«Мы из провинции Цзянсу и приехали сюда впервые. Здесь всё очень необычно и интересно. Мы первый раз видим много снега и льда, и это вызывает особенное чувство. Ледяные скульптуры просто изумительные. Всё здесь очень увлекательно».

В фестивале участвуют 76 скульпторов из 12 стран. Каждая команда работала над своим творением три дня. Лучшие скульптуры получили награду на конкурсе. Три главных приза достались россиянам.

Мастера из Якутии заняли третье место. Их работа называется «Дыхание воды».

[Максим Охлопков, скульптор из России]:

«Она рассказывает о жизни, быте народа саха. Народ саха живёт этим дыханием воды, этой природой, единством природы. И она ему тоже отдаёт свою часть».

Китайские мастера создали скульптуру в виде кулона с образами тигра и журавля.

[Чжан Юйчуань, скульптор из Китая]:

«Тигр символизирует храбрость и силу. Журавль – благородство и изящество. Поэтому круглая форма, объединяющая этих двух существ с добавлением некоторых традиционных китайских узоров, отражает гармоничность».

Южнокорейская команда в прошлом году была в числе победителей. В этот раз она получила награду за лучший творческий замысел. Скульпторы изобразили подростка с закрытыми глазами, погружённого в свои мысли.

[Ли Вон Ён, скульптор по льду]:

«У этого подростка много забот. Но наверху бабочка. Она символизирует мечты и надежды».

Французский скульптор Элен Брюмен объединилась с российским мастером Игорем Нарезко.

[Элен Брюмен, скульптор из Франции]:

«Идея в том, чтобы показать что-то французское, потому что я первый раз участвую в конкурсе ледяных скульптур в Харбине. Так что речь о парфюме, о том, что мы чувствуем, вдыхая аромат хороших духов. Поэтому здесь есть цветы, фрукты, природа и лес. Это аромат парфюма».

В этом году на создание скульптур ушло 400 000 кубометров льда и снега. Творения мастеров заняли территорию площадью в 1,2 миллиона квадратных метров. Это на 200 000 квадратных метров больше, чем в прошлом году.

Если позволит погода, то фестиваль продлится до середины февраля.