Дональд Трамп заявил, что США будут «руководить» Венесуэлой

Дата загрузки: 2026-01-06
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты будут «руководить» Венесуэлой. Об этом он сказал после того, как американские спецназовцы в ходе операции захватили президента Николаса Мадуро и его жену и доставили их в Нью-Йорк для предъявления обвинений в торговле наркотиками.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Страна в ужасном состоянии. Ей ужасно управляют. Нефть добывается в очень малых объёмах. <…> Мы позволим крупным нефтяным компаниям прийти и починить инфраструктуру, они вложат деньги».
По словам Трампа, его администрация будет сотрудничать с оставшимися членами правительства Венесуэлы для борьбы с наркоторговлей и реформирования нефтяной промышленности, а не настаивать на немедленных выборах для формирования нового правительства.
В настоящее время обязанности президента в Венесуэле исполняет вице-президент Делис Родригес, которую на посту временно утвердил Верховный суд.
Трамп заявил, что США могут провести вторую военную операцию, если оставшиеся члены администрации не будут сотрудничать. И намекнул, что, в случае необходимости, контроль установят путём развёртывания американских войск.
Тем временем, венесуэльцы в разных странах вышли праздновать отстранение Мадуро от власти. А оппозиционный венесуэльской политик Эдмундо Гонсалес Уррутия, который когда-то имел все шансы стать президентом Венесуэлы, но был вынужден бежать и получил убежище в Испании, призвал к безоговорочному освобождению политических заключённых. Он подчеркнул, что такие меры необходимы для демократического восстановления страны.
При этом, к разочарованию венесуэльской оппозиции, Трамп отверг идею о том, что 58-летняя лидер оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо займёт пост президента, заявив, что у неё нет поддержки.
Кроме того, Трамп выступил с резкими заявлениями в адрес Колумбии, Кубы и Мексики. Он сказал, что подобные операции могут провести и в этих странах, поскольку они также причастны к контрабанде наркотиков в США.
