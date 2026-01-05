Дональд Трамп заявил, что США будут «руководить» Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты будут «руководить» Венесуэлой. Об этом он сказал после..

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты будут «руководить» Венесуэлой. Об этом он сказал после того, как американские спецназовцы в ходе операции захватили президента Николаса Мадуро и его жену и доставили их в Нью-Йорк для предъявления обвинений в торговле наркотиками.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Страна в ужасном состоянии. Ей ужасно управляют. Нефть добывается в очень малых объёмах. <…> Мы позволим крупным нефтяным компаниям прийти и починить инфраструктуру, они вложат деньги».

По словам Трампа, его администрация будет сотрудничать с оставшимися членами правительства Венесуэлы для борьбы с наркоторговлей и реформирования нефтяной промышленности, а не настаивать на немедленных выборах для формирования нового правительства.

В настоящее время обязанности президента в Венесуэле исполняет вице-президент Делис Родригес, которую на посту временно утвердил Верховный суд.

Трамп заявил, что США могут провести вторую военную операцию, если оставшиеся члены администрации не будут сотрудничать. И намекнул, что, в случае необходимости, контроль установят путём развёртывания американских войск.

Тем временем, венесуэльцы в разных странах вышли праздновать отстранение Мадуро от власти. А оппозиционный венесуэльской политик Эдмундо Гонсалес Уррутия, который когда-то имел все шансы стать президентом Венесуэлы, но был вынужден бежать и получил убежище в Испании, призвал к безоговорочному освобождению политических заключённых. Он подчеркнул, что такие меры необходимы для демократического восстановления страны.

При этом, к разочарованию венесуэльской оппозиции, Трамп отверг идею о том, что 58-летняя лидер оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо займёт пост президента, заявив, что у неё нет поддержки.

Кроме того, Трамп выступил с резкими заявлениями в адрес Колумбии, Кубы и Мексики. Он сказал, что подобные операции могут провести и в этих странах, поскольку они также причастны к контрабанде наркотиков в США.

