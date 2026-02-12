Учёные воссоздали лицо мужчины, которого 400 лет назад обезглавили, чтобы он не стал вампиром

Вот так мог выглядеть несостоявшийся «вампир» 400 лет назад. Учёные воссоздали лицо мужчины, которого после смерти..
Вот так мог выглядеть несостоявшийся «вампир» 400 лет назад. Учёные воссоздали лицо мужчины, которого после смерти обезглавили. По мнению экспертов, это сделали для того, чтобы он не воскрес в виде вампира.
Тело мужчины нашли на церковном кладбище в восточной Хорватии. Изначально он был похоронен в обычном положении. Но вскоре могилу вскрыли, а тело обезглавили. При этом его повернули грудью вниз, а голову положили в отдалении.
[Наташа Шаркич, археолог]:
«Этого уже было достаточно, чтобы привлечь наше внимание. Мы поняли, что случилось что-то необычное, совсем не похожее на христианскую практику».
Учёные исследовали останки и узнали некоторые подробности о жизни и смерти мужчины.
[Наташа Шаркич, археолог]:
«Дальше, что мы заметили в лаборатории, – это необычные переломы. А также мы поняли, что человек был убит. Это заинтересовало нас ещё больше, поскольку стало понятно, что точно что-то произошло».
Исследователи рассказывают, что мужчина не раз пережил насилие. На лице у него был шрам, также были другие увечья. Кроме того, был сломан голеностопный сустав, который плохо сросся. Это, вероятно, привело к хромоте. А за несколько месяцев до гибели мужчина получил переломы рёбер.
Археологи объясняют, что на Балканах считалось, что если человек вёл преступную жизнь или сам был убит, то после смерти может вернуться в виде злого духа.
[Наташа Шаркич, археолог]:
«Поэтому мы предположили, что люди не хотели рисковать и решили предотвратить превращение убитого в вампира».
Лицо обезглавленного мужчины реконструировали по его черепу с помощью искусственного интеллекта и данных компьютерной томографии. При этом учёные не знают, был ли этот человек лысым, или у него были волосы и борода. Также без анализа ДНК нельзя узнать цвет волос.
Несостоявшийся «вампир» жил в XV или XVI веке. Ростом был примерно 163 сантиметра. Погиб в возрасте от 40 до 50 лет.
