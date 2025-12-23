В Нигерии освободили последних 130 школьников, похищенных боевиками месяц назад

В Нигерии освободили последних 130 похищенных школьников. Их привезли в резиденцию губернатора штата Нигер. Тем самым..

В Нигерии освободили последних 130 похищенных школьников. Их привезли в резиденцию губернатора штата Нигер. Тем самым завершилась месячная эпопея, вызвавшая всемирную обеспокоенность.

Напомним, 300 учеников и 12 сотрудников католической школы Святой Марии были похищены 21 ноября в Папири – деревне в часе езды от Минны – столицы штата Нигер. Это назвали одним из самых масштабных похищений в стране за последние годы.

50 школьникам удалось сбежать в первые часы после похищения. Ещё сто были освобождены 8 декабря.

На севере Нигерии вооруженные группировки часто нападают на школы, похищают детей и требуют выкуп. Количество таких инцидентов резко возросло после того, как в 2014 году боевики группировки «Боко харам», которая запрещена в РФ и других странах, похитили 276 школьниц из Чибока.

Каким образом освобождают детей, как правило, остаётся неясным – власти в подробности не вдаются. А именно – делают это путём переговоров, в результате рейда сил безопасности или же заплатив боевикам выкуп.

Короткая ссылка на эту страницу: