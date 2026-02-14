Лидеры ЕС ускорят реформу единого рынка ради конкуренции с США и Китаем

Лидеры Европейского союза договорились улучшить работу безвизового внутреннего рынка блока, чтобы европейские предприятия могли быть конкурентоспособными и выдерживать агрессивное экономическое соперничество со стороны США и Китая.

На встрече в бельгийском замке лидеры решили ускорить создание Союза сбережений и инвестиций, упростить процесс создания и работы компаний, а также сократить бюрократические проволочки.

[Антониу Кошта, председатель Евросовета]:

«Европе нужна единая и эффективная финансовая система, которая сможет лучше превращать европейские сбережения в инвестиции».

В марте Европейская комиссия представит план дальнейших действий по углублению единого рынка Европейского союза, насчитывающего 450 миллионов потребителей.

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:

«Мы договорились, что на следующем заседании Европейского совета в марте я представлю дорожную карту плана «Одна Европа, один рынок». Это программа, в которой очень подробно будет показано, что мы собираемся делать, с указанием сроков, целей и чётких временных рамок».

По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС продолжит работу над Союзом рынков капитала, который позволит более продуктивно инвестировать около десяти триллионов евро сбережений, которые сейчас лежат на банковских счетах.

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:

«Мы договорились, что к июню хотим завершить первый этап создания Союза сбережений и инвестиций. Он включает интеграцию рынка, надзор и секьюритизацию».

Она добавила, что, если быстрое продвижение вперёд со всеми 27-ю странами ЕС одновременно окажется невозможным, ЕС продолжит проект в меньшей группе. Она будет состоять, как минимум, из девяти государств-членов.

