Показ Carolina Herrera в Нью-Йорке: дань уважения женщинам-художницам

Модный дом Carolina Herrera отдал дань уважения женщинам-художницам во время показа на Неделе моды в Нью-Йорке.

Креативный дизайнер Уэс Гордон пригласил семь женщин из разных областей искусства принять участие в показе. Американская художница Эми Шеральд, французская художница Ань Дуонг и фотограф Минг Смит были среди тех, кто разделил подиум с моделями.

Сам Гордон отметил, что их работы и влияние сформировали ландшафт современного искусства. Он также рассказал, как на его творения отреагировала сама Эррера.

[Уэс Гордон, креативный директор Carolina Herrera]:

«Она впервые видит коллекцию именно на показе. Поэтому я всегда жду её реакции. И сегодня она встала и обняла меня, что было действительно особенным и прекрасным. Думаю, это был первый раз, когда она так сделала, и это было очень трогательно».

По словам Гордона, в его коллекциях всегда присутствует немного атмосферы 80-х.

[Уэс Гордон, креативный директор Carolina Herrera]:

«Знаете, нас в 1981 году основала женщина, которая олицетворяет гламур 80-х. И вы это определённо заметили. Была серия жакетов: я сделал один цвета слоновой кости, один чёрный и один с леопардовым принтом и очень выразительными плечами. Так что в них чувствуется энергия 80-х. Была и некоторая энергия 90-х с туфлями на низком каблуке с открытой пяткой и юбками-карандашами, игрой с прозрачностью. А еще я даже немного вдохновился стилем Капоте из Нью-Йорка с некоторыми округлыми формами жакетов и пальто».

В осенней коллекции креативный директор использовал цветочные мотивы, чёрно-белый анималистический принт, а также свой фирменный смелый красный цвет, дополненный рюшами, золотыми платьями-футлярами и классическими брючными костюмами.

В Неделе моды в Нью-Йорке примут участие около 60 брендов.

