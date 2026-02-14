Трамп отменил научное заключение о том, что выбросы парниковых газов ведут к изменению климата

В США отменили научное заключение 2009 года о том, что выбросы парниковых газов угрожают здоровью человека...
Дата загрузки: 2026-02-14
В США отменили научное заключение 2009 года о том, что выбросы парниковых газов угрожают здоровью человека. Соответствующее заявление сделали президент США Дональд Трамп и глава Агентства по охране окружающей среды Ли Зелдин. «Заключение об угрозе» было основой для мер США по регулированию выбросов парниковых газов.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Мы официально отменяем так называемое «Заключение об угрозе» – катастрофическую политику эпохи Обамы, которая серьёзно подорвала американскую автомобильную промышленность и резко повысила цены для американских потребителей».
Заключение было принято при администрации Обамы. Согласно нему шесть газов представляют опасность для здоровья населения. Это углекислый газ, гидрофторуглерод, метан, закись азота, перфторуглерод и фторид серы. Кроме того, в нём сказано, что эти газы способствуют изменению климата.
Последующие нормативные акты, основанные на этом выводе, включили стандарты выбросов для транспортных средств, план чистой энергетики и другие ограничения на нефть, газ и выбросы метана.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Мы отменили абсурдные, совершенно абсурдные стандарты выбросов выхлопных газов Агентства по охране окружающей среды, которые стали катастрофой для автомобилестроения».
По словам Трампа, из-за этого заключения стоимость автомобилей в США выросла примерно на 22 процента при администрации Байдена, а вот существенного влияния на окружающую среду оно не оказало. Он добавляет, что отмена запрета позволит значительно снизить стоимость автомобилей и повысить их качество.
В течение своего первого срока Трамп отменил десятки правил, касающихся энергетики и климата. В сентябре 2025 года, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, он заявил, что углеродный след – это обман, придуманный людьми со злым умыслом.
В своей предвыборной кампании он обещал увеличить объёмы добычи ископаемого топлива и снизить стоимость бензина.
Короткая ссылка на эту страницу: