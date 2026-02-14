В преддверии 14 февраля Париж вновь подтверждает статус мировой столицы духов

В преддверии Дня святого Валентина Париж вновь подтверждает статус мировой столицы парфюмерии – искусства, которое во Франции превратили в часть национального наследия.

В центре города дом Galimard, основанный в 1747 году на Лазурном берегу, проводит мастер-классы, где любой желающий может на полтора часа стать парфюмером. Участники работают за так называемым «органом» – панелью из 126 ароматических нот, сочетая натуральные эссенции жасмина, коры деревьев, лотоса и юдзу с синтетическими молекулами, изменившими индустрию в XX веке.

[Люси Подвин, консультант по работе с клиентами]:

«При создании парфюма используется так называемая обонятельная пирамида».

Пирамида делится на верхние, сердечные и базовые ноты, которые с течением времени раскрываются по-разному: от первых минут до 12 часов и дольше.

[Анджела Белли, туристка из Колорадо] «Я хотела получить какой-то незабываемый опыт во время поездки. Не просто осмотреть все красивые здания и памятники, а сделать что-то такое, что можно было бы оставить в памяти».

Формулы клиентов сохраняются в закрытой базе данных. Аромат можно заказать повторно.

А в нескольких минутах от Версаля находится «Осмотека» – единственный в мире архив, посвящённый сохранению духов. Здесь при постоянной температуре в 12 градусов и под слоем газа аргона хранятся более шести тысяч ароматов, многие из которых давно исчезли с рынка.

[Анн-Сесиль Пуан, директор «Осмотеки»]:

«Их очень интересно понюхать хотя бы раз в жизни, чтобы понять эволюцию парфюмерного искусства».

Коллекция охватывает более столетия. Здесь и флаконы Jean Patou начала XX века, и творения Guerlain, и редкие композиции Chanel 20-х годов. Отдельное место занимают духи с личной историей.

[Присцилла Памар, замдиректора «Осмотеки»]:

«Перед нами духи от дома Van Cleef & Arpels, аромат First, выпущенный в 1976 году. Принцесса Диана пользовалась им при жизни, и именно принц Гарри, её сын, упоминает об этом в своих мемуарах».

В коллекции можно найти как элитные композиции, так и ароматы знаменитостей: от Джонни Холлидея до Дженнифер Лопес. Здесь же представлены флаконы, созданные в сотрудничестве Франсуа Коти и стеклодува Рене Лалика, превративших парфюмерные бутылки в произведения декоративного искусства.

