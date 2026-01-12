Фермеры в Греции перекрыли дороги, протестуя против сделки ЕС с МЕРКОСУР

В Греции фермеры перекрыли национальные автомагистрали и ключевые транспортные развязки, продолжив протесты, которые длятся уже более..
Дата загрузки: 2026-01-13
В Греции фермеры перекрыли национальные автомагистрали и ключевые транспортные развязки, продолжив протесты, которые длятся уже более месяца. В четверг они вывели тракторы на дороги по всей стране, отвергнув призывы правительства прекратить блокировки.
Протестующие требуют снижения производственных затрат, ускорения выплат европейской помощи и выступают против торгового соглашения между Евросоюзом и странами южноамериканского блока МЕРКОСУР. По словам фермеров, документ угрожает существованию сельского хозяйства в Греции.
[Василис Теодору, фермер]:
«Ситуация действительно очень тяжёлая, это вопрос выживания. Проблем много, и мы пытаемся их решить. Мы на улицах уже 40 дней. Мы надеемся, что правительство нас поддержит и отнесётся к этому серьёзно, потому что мы не можем свести концы с концами, поля не обрабатываются, мы не можем даже купить материалы к новому сельскохозяйственному году».
Власти, в свою очередь, предупредили о возможном вмешательстве полиции, если будут перекрыты объездные дороги или доступ к портам и аэропортам. Правительство также пригрозило штрафами и вновь пригласило фермеров к диалогу.
[Павлос Маринакис, официальный представитель правительства Греции]:
«Работа государства, перевозка товаров и функционирование экономики не могут быть нарушены».
Фермеры же продолжают выдвигать требования.
[Константинос Пападелис, фермер]:
«Если соглашение МЕРКОСУР будет принято, для нас это будет конец. Это красная линия. Даже если выполнят все остальные требования, но МЕРКОСУР утвердят, это будет означать, что ничего не изменилось».
[Костас Кафес, фермер]:
«Соглашение МЕРКОСУР для греческих фермеров означает смерть. Не останется первичного сектора: ни в животноводстве, ни в растениеводстве».
Несмотря на протесты, Афины заявили, что в целом поддерживают торговую сделку, настаивая на защитных механизмах и постоянном контроле её влияния на европейское производство.
Короткая ссылка на эту страницу: