В горах Италии погибли ещё трое лыжников

На них сошла лавина в горной долине Валь-Вени, недалеко от границы между Францией и Швейцарией. Инцидент произошёл близ города Курмайёр на севере Италии.

Двое лыжников скончались на месте, а третий умер позже в больнице в Турине, куда его доставили в критическом состоянии.

В спасательной операции приняли участие пятнадцать сотрудников альпийской спасательной службы долины Аоста и финансовой полиции. На место происшествия также были направлены два врача, три группы поисковых собак, два вертолёта и две машины скорой помощи.

Другой инцидент со сходом лавины произошёл в минувшие выходные в Трентино. Там человек выжил – его из-под снега вытащили товарищи.

По данным спасателей, за последнюю неделю в итальянских горах погибло рекордное количество людей – 13 лыжников, альпинистов и туристов. В том числе 10 человек стали жертвами схода лавин, вызванных исключительно нестабильным снежным покровом.

