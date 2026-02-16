Битва за сад: божьи коровки уничтожают тлю у здания парламента Австралии

Божьи коровки выходят на охоту рядом со зданием парламента Австралии в Канберре. Они кажутся мирными насекомыми,..
Божьи коровки выходят на охоту рядом со зданием парламента Австралии в Канберре. Они кажутся мирными насекомыми, но, на самом деле, это свирепые хищники. Им предстоит уничтожить полчища тли, которая расплодились в саду.
Божьих коровок выпустили в саду, пока законодатели отдыхали на каникулах. Одно насекомое за день может съесть 100 тлей.
В мире существует примерно 8000 видов божьих коровок. Из них 500 – эндемики Австралии.
Биолог Адам Слипински посвятил свою карьеру изучению этих насекомых. Он написал две книги об австралийских божьих коровках.
[Адам Слипински, биолог]:
«Семейство божьих коровок очень разнообразное. Самые маленькие из них вырастают в длину до 0,8 миллиметра, а самые крупные – примерно до 4 сантиметров. И не все питаются тлёй».
По словам учёного, в Австралии насчитывается всего 15 видов божьих коровок, уничтожающих тлю. В саду рядом с парламентом выпустили четыре вида.
В природе также существуют растительноядные божьи коровки. Они считаются вредителями.
[Адам Слипински, биолог]:
«Эти божьи коровки, на самом деле, очень опасны, но их очень мало в Австралии. Они могут повреждать листья огурцов и цуккини».
В хранилище, принадлежащем австралийскому Государственному объединению научных и прикладных исследований, находится коллекция из 12 миллионов засушенных божьих коровок.
Ну а живые насекомые продолжают битву с тлёй рядом со зданием парламента, и садовники рассчитывают на успех.
