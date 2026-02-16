Конский навоз, подобный этому, однажды может стать альтернативой пластиковой упаковке. Британские исследователи из Университетского колледжа Лондона..

Экологичный пластик из конского навоза решили делать в Великобритании

Конский навоз, подобный этому, однажды может стать альтернативой пластиковой упаковке. Британские исследователи из Университетского колледжа Лондона разрабатывают новый процесс извлечения из него волокон на основе целлюлозы.

[Мохан Эдирисингхе, заведующий кафедрой биоматериалов]:

«Мы должны доказать, что отходы можно превратить в чудо».

Технология включает использование вращающегося барабана с множеством крошечных форсунок.

[Мохан Эдирисингхе, заведующий кафедрой биоматериалов]:

«Мы берём, например, конский навоз и изготавливаем из него целлюлозные плёнки – важную основу всех видов упаковки. Таким образом, акцент сместился на использование материалов, которые действительно полезны для человека в нескольких отношениях».

Волокна из навоза обрабатываются под давлением, образуя биоразлагаемые материалы, которые также можно использовать для производства одежды.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Конский навоз, обладающий высоким содержанием целлюлозы, идеально подходит для этой задачи.

Помимо создания экологически чистой альтернативы пластику, цель состоит также в решении другой проблемы.

[Перри Робинсон, специалист по вывозу конского навоза]:

«Я вывожу от 150 до 200 тонн в неделю в зависимости от объёма работы. Навоза очень много».

Отходы животноводства – растущая проблема во всём мире. При этом многие фермы производят больше навоза, чем могут законно использовать в качестве удобрения.

Эти отходы часто попадают в воду, могут наносить вред экосистемам и даже приводить к болезням у людей.

Короткая ссылка на эту страницу: