Госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье сказал, что он оптимистично настроен по поводу соглашения с Ираном...

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что договор с Ираном возможен

Госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье сказал, что он оптимистично настроен по поводу соглашения с Ираном. При этом он признал, что ни одна из предыдущих попыток не увенчалась успехом.

[Марко Рубио, Госсекретарь США]:

«Мы имеем дело с радикальными шиитскими священнослужителями. Мы имеем дело с людьми, которые принимают геополитические решения на основе чистой теологии. И это сложная вещь. Никому ещё не удавалось заключить успешную сделку с Ираном, но мы попробуем».

Об этом Рубио заявил во время пресс-конференции в Братиславе, куда он приехал в рамках своего европейского турне.

Между тем, в тот же день иранский дипломат подтвердил, что его страна стремится к ядерному соглашению с США, которое принесёт экономические выгоды обеим сторонам.

В начале этого месяца Иран и США возобновили переговоры, чтобы урегулировать многолетний спор по поводу ядерной программы Тегерана и предотвратить новую военную конфронтацию. США направили в регион второй авианосец и, как сообщают официальные лица, готовятся к возможной продолжительной военной кампании, если переговоры не увенчаются успехом.

Как сказал Рубио, Дональд Трамп ясно дал понять, что предпочитает дипломатию и урегулирование путём переговоров, но не исключает и повторной военной операции.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Иран же ранее угрожал нанести удар по американским базам на Ближнем Востоке в случае нападения со стороны американских войск, но в воскресенье занял примирительную позицию.

Между тем, Марко Рубио продолжает двухдневную поездку, направленную на укрепление связей со Словакией и Венгрией.

Короткая ссылка на эту страницу: