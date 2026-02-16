День святого Валентина для многих владельцев домашних животных – повод сделать подарок любимому питомцу. Причём к..

Подарки для питомцев в День святого Валентина становятся популярнее в Великобритании

День святого Валентина для многих владельцев домашних животных – повод сделать подарок любимому питомцу. Причём к этому располагает и праздничный ассортимент в зоомагазинах.

В этом магазине в Лондоне предлагают лежаки, игрушки и угощения в форме сердец. Но можно купить и что-то традиционное. Эта клиентка решила подарить своему питомцу галстук-бабочку.

[Рэйчел Холл, покупательница]:

«Невозможно устоять перед маленькими розовыми и красными подарками для питомцев в День святого Валентина. Мой питомец об этом не знает, но он будет очень хорошо выглядеть в этом».

Чаще всего собакам покупают игрушки.

[Николь Чао, покупательница]:

«Потому что это просто мило. И игрушка маленькая. У меня небольшая собака, и думаю, ей будет удобно это грызть».

В этом году сеть магазинов Pets at Home расширила ассортимент праздничных товаров для кошек. В итоге продажи растут.

[Пол Брукс, продавец]:

«Мы видим огромный всплеск интереса к подаркам на День святого Валентина среди владельцев кошек. В этом году продажи таких товаров выросли на 1729%».

Владельцы собак также стали тратить больше денег на подарки для своих питомцев. Популярностью пользуются и товары для мелких животных, таких как морские свинки.

[Пол Брукс, продавец]:

«В этом году продажи в целом выросли на 158%. Это фантастика. И мы видим, как всё больше людей покупают своим кошкам, собакам и мелким животным прекрасные подарки на День святого Валентина».

В качестве подарка также можно заказать груминг. В праздник пакет услуг в этой категории расширяют. За дополнительную плату собаку помоют шампунем с ароматом «Тутти-фрутти», сделают спа-процедуру для морды, обработают лапы бальзамом и освежат питомцу дыхание. При этом из полученной платы один фунт стерлингов пойдёт на благотворительность.

