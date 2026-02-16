Пока финансовый кризис в Греции постепенно отступает, ситуация для многих греков остаётся непростой. Они жалуются на..

Молодые греки сталкиваются с ростом цен на аренду жилья, несмотря на экономическое восстановление

Пока финансовый кризис в Греции постепенно отступает, ситуация для многих греков остаётся непростой. Они жалуются на рост арендной платы и низкие доходы.

Эйрини снимала квартиру недалеко от работы в центре Афин. Но затем её соседка съехала, а владельцы сообщили, что будут повышать плату, которая и так составляла 700 евро в месяц. В итоге Эйрини пришлось искать что-то другое.

[Эйрини Синтихаки, жительница Афин]:

«Жильё за ​​700 евро не может снимать человек, зарабатывающий 700 евро в месяц».

Эксперты отмечают, что в такой ситуации оказались многие молодые греки.

[Никос Кураханис, специалист по социальной политике]:

«Половина Греции в настоящее время сталкивается с проблемой жилья: 50% домохозяйств тратят более половины своего дохода на оплату жилья. По мере того как мы переходим к более низким социальным группам, эта цифра приближается к 100%».

В Греции, согласно данным Евростата, доля дохода, которую тратят на жильё, – самая высокая среди стран ЕС.

Более 83% греков говорят, что не могут откладывать деньги. Многие отмечают, что вынуждены экономить на отоплении, развлечениях или питании, что, по мнению экспертов, тормозит экономическое восстановление.

Частично проблема связана с заморозкой жилищного строительства в годы кризиса.

Правительственная программа, предоставляющая вид на жительство иностранцам, покупающим недвижимость, только усугубила ситуацию.

Как и переоборудование домов под краткосрочную аренду для туристов.

Так, президент E-Real Estate Network рассказал, что спрос на аренду настолько высок, что на один просмотр приходят сотни людей.

Между тем, Эйрини переехала к сестре. Она говорит, что ей повезло не оказаться на улице.

