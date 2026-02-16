Несколько слоёв правильно подобранной одежды, сытый желудок и постоянное движение – вот что нужно, чтобы не..

Одевайтесь тепло, ешьте плотно и двигайтесь: как пережить зиму в самом холодном городе мира

Несколько слоёв правильно подобранной одежды, сытый желудок и постоянное движение – вот что нужно, чтобы не замёрзнуть на улице в Якутске – самом холодном крупном городе мира. Здесь проживает более 300 000 человек.

[Анастасия Груздева, блогер]:

«Чтобы не мёрзнуть, вы обязательно должны покушать. Перед каждым выходом на улицу вы не должны быть голодненькими. Ну и главное – движение. Пока вы двигаетесь, вы не мёрзнете. Всё. Вы останавливаетесь на холоде – это фатальная ошибка».

В Якутске средняя температура зимой – примерно минус 30°C. Но столбик термометра часто опускается намного ниже. Минус 45 – минус 50 градусов в разгар января – обычное явление, а иногда бывает и минус 60. То, что на большей части планеты считалось бы экстремальной погодой, здесь воспринимают как относительно тёплый день.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Этой зимой в Якутске долго стояли 50-градусные морозы. Но жизнь в городе текла в прежнем русле.

[Анастасия Груздева, блогер]:

«В Якутии невозможно, чтобы жизнь остановилась, так как у нас зима – это большая часть жизни. Поэтому у нас всё сосредоточено так, чтобы мы не останавливались, чтобы детские сады работали. То есть у нас дети, даже если будет минус 70, всё равно пойдут в детский сад, а мы пойдём на работу, так как нужно обеспечивать жизнеспособность города».

Сотрудник коммунальной службы Антон Березовский убирает дворы и остановки и собирает мусор в урнах. При этом нужно делать фотоотчёт. Руки из-за этого сложно отогреть. Но работу всё равно надо выполнять.

[Антон Березовский, сотрудник коммунальной службы]:

«Кто будет работать, если все будут по домам сидеть, все службы. Конечно, у нас будет хаос».

Системы отопления работают круглосуточно. И почти все здания стоят на сваях, чтобы предотвратить оттаивание вечной мерзлоты и дестабилизацию фундаментов.

Несмотря на суровый климат, Якутск становится всё более крупным региональным центром. Город находится в Республике Саха, где расположены богатые месторождения алмазов, золота и других полезных ископаемых. Здесь также находится крупнейший в мире научно-исследовательский институт многолетней мерзлоты.

Короткая ссылка на эту страницу: