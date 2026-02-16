Одевайтесь тепло, ешьте плотно и двигайтесь: как пережить зиму в самом холодном городе мира

Несколько слоёв правильно подобранной одежды, сытый желудок и постоянное движение – вот что нужно, чтобы не..
Несколько слоёв правильно подобранной одежды, сытый желудок и постоянное движение – вот что нужно, чтобы не замёрзнуть на улице в Якутске – самом холодном крупном городе мира. Здесь проживает более 300 000 человек.
[Анастасия Груздева, блогер]:
«Чтобы не мёрзнуть, вы обязательно должны покушать. Перед каждым выходом на улицу вы не должны быть голодненькими. Ну и главное – движение. Пока вы двигаетесь, вы не мёрзнете. Всё. Вы останавливаетесь на холоде – это фатальная ошибка».
В Якутске средняя температура зимой – примерно минус 30°C. Но столбик термометра часто опускается намного ниже. Минус 45 – минус 50 градусов в разгар января – обычное явление, а иногда бывает и минус 60. То, что на большей части планеты считалось бы экстремальной погодой, здесь воспринимают как относительно тёплый день.
Этой зимой в Якутске долго стояли 50-градусные морозы. Но жизнь в городе текла в прежнем русле.
[Анастасия Груздева, блогер]:
«В Якутии невозможно, чтобы жизнь остановилась, так как у нас зима – это большая часть жизни. Поэтому у нас всё сосредоточено так, чтобы мы не останавливались, чтобы детские сады работали. То есть у нас дети, даже если будет минус 70, всё равно пойдут в детский сад, а мы пойдём на работу, так как нужно обеспечивать жизнеспособность города».
Сотрудник коммунальной службы Антон Березовский убирает дворы и остановки и собирает мусор в урнах. При этом нужно делать фотоотчёт. Руки из-за этого сложно отогреть. Но работу всё равно надо выполнять.
[Антон Березовский, сотрудник коммунальной службы]:
«Кто будет работать, если все будут по домам сидеть, все службы. Конечно, у нас будет хаос».
Системы отопления работают круглосуточно. И почти все здания стоят на сваях, чтобы предотвратить оттаивание вечной мерзлоты и дестабилизацию фундаментов.
Несмотря на суровый климат, Якутск становится всё более крупным региональным центром. Город находится в Республике Саха, где расположены богатые месторождения алмазов, золота и других полезных ископаемых. Здесь также находится крупнейший в мире научно-исследовательский институт многолетней мерзлоты.
