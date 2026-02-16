В израильском ультраортодоксальном городе произошли стычки из-за попыток забрать мужчин в армию

В одном из израильских ультраортодоксальных городов произошли стычки, в ходе которых полиция применила светошумовые гранаты и..

В одном из израильских ультраортодоксальных городов произошли стычки, в ходе которых полиция применила светошумовые гранаты и произвела аресты. Здесь некоторых местных жителей попытались мобилизовать в армию, что вызвало массовые беспорядки.

[местная жительница]:

«Тора – это народ Израиля. Не причиняйте вреда сынам Торы».

Насилие вспыхнуло в городе Бней-Брак, который известен своим преимущественно ультраортодоксальным еврейским населением. Полицейские заявили, что им пришлось спасать двух коллег из толпы протестующих.

В ходе стычек было арестовано 23 человека. Троим полицейским также потребовалась медицинская помощь. Кроме того, были повреждены полицейские автомобили.

Военная служба, согласно израильскому законодательству, является обязательной. Однако ультраортодоксальное еврейское население в основном от неё уклоняется. При этом, ультраортодоксальные депутаты в коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху требуют принятия закона, который закрепил бы для них освобождение от службы.

Впрочем, другие партнёры Нетаньяху по праворадикальной коалиции, а также оппозиционные партии утверждают, что ультраортодоксальные мужчины должны разделить бремя военной службы, особенно после двух лет боевых действий в Газе и Ливане, в результате которых погибло около 1000 израильских солдат.

Большинство израильтян считают несправедливым, что ультраортодоксальные евреи не служат в армии. Согласно опросам, около 85% респондентов поддерживают призыв или санкции против уклоняющихся, а поддержка полного освобождения упала до 9%.

Раньше ультраортодоксальных евреев освобождали от службы, чтобы они могли полностью посвятить жизнь изучению Торы. Однако в 2024 году суд отменил это освобождение, и теперь армия пытается призвать десятки тысяч таких молодых людей.

