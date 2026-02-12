На Мадагаскар обрушился циклон «Гезани»: есть жертвы

Вот так выглядит Мадагаскар после нашествия циклона «Гезани». В островном государстве в Индийском океане разрушено либо..

Вот так выглядит Мадагаскар после нашествия циклона «Гезани». В островном государстве в Индийском океане разрушено либо осталось без крыш много домов, вырваны с корнем деревья, оборваны линии электропередачи. Сообщают о 20 погибших. Также есть пострадавшие.

«Гезани» пронёсся по восточному побережью острова со скоростью ветра в 185 километров в час и порывами до 270.

Впрочем, власти успели подготовиться. Перед тем как циклон ударил по суше, они закрыли школы по всему региону Ацинанана и оборудовали временные убежища.

Ударив по побережью вблизи портового города Тоамасина, «Гезани» ослабел до умеренного тропического шторма и продолжил двигаться на запад. В городе эвакуировали более 1300 человек.

Президент Мадагаскара посетил пострадавшие районы.

В сезон циклонов Мадагаскар регулярно подвергается ударам тропических штормов. Так, в 2024 году циклон «Гамане» унёс жизни 18 человек и тысячи людей оставил без крова.

