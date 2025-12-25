Прорывы в медицине, генной инженерии и области высоких технологий снова совершили учёные в 2025 году. Давайте..

Модель матки и мыши с длинной шерстью: главные научные открытия 2025 года

Прорывы в медицине, генной инженерии и области высоких технологий снова совершили учёные в 2025 году. Давайте вспомним, какие.

Испанские исследователи создали 3D-модель тканей матки, чтобы в реальном времени проследить, как эмбрион имплантируется в стенку. Он буквально погружается в ткань, что представляет собой очень инвазивный процесс. Исследование поможет понять причину неудач экстракорпорального оплодотворения.

Британские учёные разработали имплант, который возвращает зрение людям с хроническим заболеванием, известным как возрастная макулярная дегенерация.

Имплант устанавливают примерно за два часа. Сначала удаляют стекловидное тело глаза, затем под центральной частью сетчатки устанавливают микрочип размером 2 на 2 миллиметра. После операции пациент использует очки дополненной реальности с видеокамерой, подключённые к небольшому компьютеру.

С имплантом у более 80% участников эксперимента частично восстановилось зрение.

В США сотрудники биотехнологической компании вывели генетически модифицированных мышей с густой шерстью, похожей на мамонтовую. Учёные хотят однажды создать слонов, подобных мамонтам и заселить их в арктической зоне.

А этот тонкий лист, похожий на кусок плёнки, умеет самостоятельно сгибаться, захватывать предметы и перемещаться. Необычное устройство создали инженеры из Южной Кореи.

Роботизированным листом можно управлять, заставляя выполнять различные движения. Эта технология может найти применение в таких областях, как исследование космоса, адаптивная робототехника или интеллектуальные медицинские системы.

Кенийские учёные ищут решение проблемы утилизации пластиковых отходов. Исследователи обнаружили, что личинки малого мучного хрущака могут переваривать пластик. Если искусственно воссоздать ферменты, ответственные за этот процесс, то можно будет расщеплять пластиковые отходы в промышленных масштабах.

В 2025 году «Семенной банк тысячелетия» в Великобритании отпраздновал своё 25-летие. В подземных камерах площадью в 900 квадратных метров хранятся 2,5 миллиарда семян диких растений. Эта коллекция крупнейшая в мире. В ней более 40 000 видов. Банк семян поможет сохранить растения нашей планеты.

В 2025 году также исполнилось 130 лет с открытия рентгеновских X-лучей Вильгельмом Конрадом Рентгеном.

