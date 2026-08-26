Канада вводит ответные пошлины на американские товары объёмом $27,6 млрд

Канада вводит ответные пошлины на товары из США после провала переговоров между двумя странами. Тарифы начнут..

Канада вводит ответные пошлины на товары из США после провала переговоров между двумя странами. Тарифы начнут действовать 8 сентября. Об этом заявил министр финансов Канады.

[Франсуа-Филипп Шампань, министр финансов Канады]:

«Сегодня я объявляю, что Канада будет применять тарифы, равные американским: доллар за доллар, ставка за ставку».

22 августа США ввели пошлины в размере до 50 процентов на канадские товары, которые оценивают в 28 миллиардов долларов. Это примерно 5% канадского экспорта.

Канада ответит тарифами в размере 15, 25 и 50% на импорт из США объёмом 27 миллиардов 600 миллионов долларов. Это примерно 4,5% американского экспорта. Меры коснутся таких товаров, как сталь, алюминий, мебель, одежда, сыр, морепродукты, электроника и инструменты.

Министр промышленности Канады заявила, что ответные пошлины в первую очередь направлены на защиту канадского бизнеса, но также призваны оказать политическое давление перед выборами в США 3 ноября.

[Мелани Жоли, министр промышленности Канады]:

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«Мы также нацелены на товары, которые будут попадать в определённые штаты США. Мы действуем мудро и стратегически, оказывая политическое давление. И поэтому считаем, что сейчас это правильный шаг».

Трамп объясняет введение новых пошлин тем, что Канада, по его утверждению, дискриминирует американские товары и создаёт для американских производителей неравные условия.

В частности, Вашингтон указывает на канадские тарифы и квоты на американские автомобили, высокие барьеры для американской молочной продукции и ограничения на продажу американского алкоголя.

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