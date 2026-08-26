Канада вводит ответные пошлины на американские товары объёмом $27,6 млрд

Канада вводит ответные пошлины на товары из США после провала переговоров между двумя странами. Тарифы начнут..
Дата загрузки: 2026-08-26
Канада вводит ответные пошлины на товары из США после провала переговоров между двумя странами. Тарифы начнут действовать 8 сентября. Об этом заявил министр финансов Канады.
[Франсуа-Филипп Шампань, министр финансов Канады]:
«Сегодня я объявляю, что Канада будет применять тарифы, равные американским: доллар за доллар, ставка за ставку».
22 августа США ввели пошлины в размере до 50 процентов на канадские товары, которые оценивают в 28 миллиардов долларов. Это примерно 5% канадского экспорта.
Канада ответит тарифами в размере 15, 25 и 50% на импорт из США объёмом 27 миллиардов 600 миллионов долларов. Это примерно 4,5% американского экспорта. Меры коснутся таких товаров, как сталь, алюминий, мебель, одежда, сыр, морепродукты, электроника и инструменты.
Министр промышленности Канады заявила, что ответные пошлины в первую очередь направлены на защиту канадского бизнеса, но также призваны оказать политическое давление перед выборами в США 3 ноября.
[Мелани Жоли, министр промышленности Канады]:
«Мы также нацелены на товары, которые будут попадать в определённые штаты США. Мы действуем мудро и стратегически, оказывая политическое давление. И поэтому считаем, что сейчас это правильный шаг».
Трамп объясняет введение новых пошлин тем, что Канада, по его утверждению, дискриминирует американские товары и создаёт для американских производителей неравные условия.
В частности, Вашингтон указывает на канадские тарифы и квоты на американские автомобили, высокие барьеры для американской молочной продукции и ограничения на продажу американского алкоголя.
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