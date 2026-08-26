Легенда кантри-музыки Долли Партон умерла в возрасте 80 лет

Легенда американской кантри-музыки Долли Партон скончалась в возрасте 80 лет в своём родном штате Теннесси. Её..

Легенда американской кантри-музыки Долли Партон скончалась в возрасте 80 лет в своём родном штате Теннесси. Её карьера продлилась более 60 лет. Она была певицей, автором песен, актрисой и филантропом.

Долли Партон выросла в очень бедной семье. У неё было 11 братьев и сестёр. Она написала сотни песен, включая включая такие классические хиты, как Jolene, Coat of Many Colors и I Will Always Love You, которые разошлись тиражом в 100 миллионов копий по всему миру. Партон получила 11 премий «Грэмми».

Тысячи поклонников по всем Соединённым Штатам отдают дань уважения знаменитой певице.

[Аллан Кэннон, музыкант]:

«Долли Партон, на мой взгляд, – самая любимая американская певица после мистера Роджерса. Она была довольно молода, когда начала свою карьеру, а мы были счастливы. Замечательно, что она пробыла с нами так долго».

[Либби Гретер, туристка из Великобритании]:

«Я знаю, что многие люди моего поколения знакомы с Долли Партон, потому что она была тётей Ханны Монтаны в сериале. Поэтому мы видели её на канале Disney. И даже я, 20-летняя, всё равно выросла, зная её творчество. Она была популярна среди многих поколений, и это удивительно».

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[Райан Биржено, турист из США]:

«Она помогала людям. Поэтому мы приехали почтить её память. Мы очень опечалены тем, что её потеряли, но она оставила после себя замечательное наследие».

Долли Партон отдавала много сил общественной деятельности. Её благотворительный фонд Imagination Library дарит миллионы книг детям по всему миру.

Ещё одним наследием Долли Партон стал Долливуд – тематический парк в её родном Теннесси. Каждый год туда приезжает более трёх миллионов человек.

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