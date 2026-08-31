Две белухи и четыре дельфина прибыли в океанографический парк Валенсии в Испании. Их вывезли из канадского..

Как двух белух и четырёх дельфинов перевезли из Канады в Испанию

Две белухи и четыре дельфина прибыли в океанографический парк Валенсии в Испании. Их вывезли из канадского морского парка, закрытого более года назад.

Животных доставили из Торонто в Валенсию специально зафрахтованным рейсом. Полёт длился семь часов. За этим последовало путешествие на автомобильном транспорте.

Все шесть морских млекопитающих – самки. Белух зовут Клеопатра и Джелли Бин, а дельфинов — Цунами, Лида, Эхо и Марина. Пока они будут жить в помещениях, куда нет доступа публике. Некоторое время за животными будут круглосуточно наблюдать ветеринары.

[Даниэль Гарсия, сотрудник парка]:

«Питомцы прибыли в довольно хорошем состоянии. Однако такая долгая поездка вызывает у животных стресс, поскольку они находятся в тесноте и не могут двигаться, как в аквариуме. Поэтому после переезда за животными наблюдают в течение нескольких дней». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Парк Marineland в Канаде закрыли из-за скандалов, связанных со смертью морских животных. Проверки выявили, что питомцев содержали в плохих условиях, из-за чего пострадало их здоровье.

В целом из канадского морского парка вывезли 30 белух и четырёх дельфинов. Им угрожало усыпление. На такую меру хотело пойти руководство парка, поскольку власти Канады запретили ему продать животных в китайские океанариумы. В КНР нет строгих законов по защите животных от жестокого обращения, поэтому безопасность белух и дельфинов стояла под вопросом.

В итоге питомцев перевезли в аккредитованные аквариумы в США и Европе. Программу координировали американская Ассоциация зоопарков и аквариумов, а также власти США, Канады и Испании.

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