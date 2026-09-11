Испания может предоставить гражданство десяткам тысяч сахарцев

Нижняя палата парламента Испании большинством голосов одобрила предоставление гражданства сахарцам, которые родились в период испанского управления в Западной Сахаре, а также их потомкам. Этот шаг может обострить и без того непростые отношения с Марокко.

Законопроект поддержали Испанская социалистическая рабочая партия и её младший левый партнёр Sumar, который внёс инициативу. Оппозиционная правоцентристская Народная партия воздержалась, а крайне правая Vox проголосовала против.

Теперь законопроект отправили в Сенат. Если он одобрит документ, то от 70 до 110 тысяч сахарцев смогут претендовать на испанское гражданство. Оформлять его надо будет по специальной процедуре.

[Лейла Бучарая Бейун, представительница народности сахарави]:

«Сегодняшний день важен, потому что мой народ сахарави получил право, которое у него отняли более 50 лет назад – это право на испанское гражданство. Оно появилось, когда Испания управляла землями сахарави. Сегодняшний день – это достижение. Мы не выиграли войну, но выиграли начало битвы».

Испания управляла Западной Сахарой на севере Африки с 1884 по 1976 год. После ухода Испании на Западную Сахару стало претендовать Марокко, утверждая, что эта земля исторически принадлежит ему. Также территориальные претензии предъявила Мавритания. В то же время вооружённую борьбу за эти земли начало левое военно-политическое движение «Фронт Полисарио», состоящее из сахарави. С 1979 года ООН считает это движение правомочным представителем народа Западной Сахары.

Испания же после ухода издала указ, который позволял некоторым сахарцам получить испанское гражданство. Заявление нужно было подать в течение года. Многие не успели. А в 2020 году Верховный суд Испании постановил, что сам факт рождения в бывшей испанской Сахаре до ухода Испании не даёт автоматического права на испанское гражданство, поскольку Западная Сахара юридически не считалась частью национальной территории Испании.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Сейчас многие сахарцы живут в лагерях беженцев в Алжире или в других местах за границей. Также многие остаются в Западной Сахаре.

Ранее Мадрид поддерживал проведение референдума о самоопределении сахарави в соответствии с линией ООН. Но в 2022 году правительство Санчеса изменило свою позицию и поддержало Марокко. После этого напряжённость несколько снизилась, но теперь может снова возрасти.

Короткая ссылка на эту страницу: