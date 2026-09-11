Испания может предоставить гражданство десяткам тысяч сахарцев

Нижняя палата парламента Испании большинством голосов одобрила предоставление гражданства сахарцам, которые родились в период испанского управления..
Дата загрузки: 2026-09-11
Нижняя палата парламента Испании большинством голосов одобрила предоставление гражданства сахарцам, которые родились в период испанского управления в Западной Сахаре, а также их потомкам. Этот шаг может обострить и без того непростые отношения с Марокко.
Законопроект поддержали Испанская социалистическая рабочая партия и её младший левый партнёр Sumar, который внёс инициативу. Оппозиционная правоцентристская Народная партия воздержалась, а крайне правая Vox проголосовала против.
Теперь законопроект отправили в Сенат. Если он одобрит документ, то от 70 до 110 тысяч сахарцев смогут претендовать на испанское гражданство. Оформлять его надо будет по специальной процедуре.
[Лейла Бучарая Бейун, представительница народности сахарави]:
«Сегодняшний день важен, потому что мой народ сахарави получил право, которое у него отняли более 50 лет назад – это право на испанское гражданство. Оно появилось, когда Испания управляла землями сахарави. Сегодняшний день – это достижение. Мы не выиграли войну, но выиграли начало битвы».
Испания управляла Западной Сахарой на севере Африки с 1884 по 1976 год. После ухода Испании на Западную Сахару стало претендовать Марокко, утверждая, что эта земля исторически принадлежит ему. Также территориальные претензии предъявила Мавритания. В то же время вооружённую борьбу за эти земли начало левое военно-политическое движение «Фронт Полисарио», состоящее из сахарави. С 1979 года ООН считает это движение правомочным представителем народа Западной Сахары.
Испания же после ухода издала указ, который позволял некоторым сахарцам получить испанское гражданство. Заявление нужно было подать в течение года. Многие не успели. А в 2020 году Верховный суд Испании постановил, что сам факт рождения в бывшей испанской Сахаре до ухода Испании не даёт автоматического права на испанское гражданство, поскольку Западная Сахара юридически не считалась частью национальной территории Испании.
Сейчас многие сахарцы живут в лагерях беженцев в Алжире или в других местах за границей. Также многие остаются в Западной Сахаре.
Ранее Мадрид поддерживал проведение референдума о самоопределении сахарави в соответствии с линией ООН. Но в 2022 году правительство Санчеса изменило свою позицию и поддержало Марокко. После этого напряжённость несколько снизилась, но теперь может снова возрасти.
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