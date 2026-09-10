Швейцарские фермеры спустили коров с альпийских пастбищ

В швейцарском Гштаде фермеры отпраздновали окончание летнего выпаса. В начале сентября они традиционно спускают стада с..

В швейцарском Гштаде фермеры отпраздновали окончание летнего выпаса. В начале сентября они традиционно спускают стада с альпийских пастбищ в долину, а коров проводят через центр города.

Перед выходом животных украшают венками. Фермеры плетут их вручную, дополняя другими украшениями.

[Майк фон Грюниген, участник фестиваля]:

«Я думаю, это один из самых важных дней в году для фермеров. Они могут показать коров».

За день через город проходят шесть процессий: пять коровьих стад и одна группа коз. Время движения заранее определить сложно, поэтому организаторы составляют лишь примерное расписание.

Праздник сопровождается выступлениями музыкантов и ярмаркой. Пока на улицах звучат альпийские рога, с прилавков продают коровьи колокольчики. Некоторые стоят несколько тысяч швейцарских франков.

На парад приходит около двух тысяч зрителей, включая иностранных туристов.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Элис Браун, туристка из Австралии]:

«Мы узнали об этом несколько лет назад и сказали: хотим увидеть этих коров. Поэтому мы буквально построили всё наше европейское путешествие вокруг сегодняшнего дня».

После Гштада стада продолжают путь в другие населённые пункты региона, где проведут зиму. А весной фермеры снова выведут коров в горы.

Короткая ссылка на эту страницу: