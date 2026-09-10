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Швейцарские фермеры спустили коров с альпийских пастбищ

Швейцарские фермеры спустили коров с альпийских пастбищ

В швейцарском Гштаде фермеры отпраздновали окончание летнего выпаса. В начале сентября они традиционно спускают стада с..

Дата загрузки: 2026-09-10

Швейцарские фермеры спустили коров с альпийских пастбищ

В швейцарском Гштаде фермеры отпраздновали окончание летнего выпаса. В начале сентября они традиционно спускают стада с альпийских пастбищ в долину, а коров проводят через центр города.

Перед выходом животных украшают венками. Фермеры плетут их вручную, дополняя другими украшениями.

[Майк фон Грюниген, участник фестиваля]:
«Я думаю, это один из самых важных дней в году для фермеров. Они могут показать коров».

За день через город проходят шесть процессий: пять коровьих стад и одна группа коз. Время движения заранее определить сложно, поэтому организаторы составляют лишь примерное расписание.

Праздник сопровождается выступлениями музыкантов и ярмаркой. Пока на улицах звучат альпийские рога, с прилавков продают коровьи колокольчики. Некоторые стоят несколько тысяч швейцарских франков.

На парад приходит около двух тысяч зрителей, включая иностранных туристов.

[Элис Браун, туристка из Австралии]:
«Мы узнали об этом несколько лет назад и сказали: хотим увидеть этих коров. Поэтому мы буквально построили всё наше европейское путешествие вокруг сегодняшнего дня».

После Гштада стада продолжают путь в другие населённые пункты региона, где проведут зиму. А весной фермеры снова выведут коров в горы.

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