Кубинец разводит орхидеи даже во времена кризиса

Семь лет с посадки и опыления до первого цветка. Именно столько ждал инженер-агроном Лоренсо Суарес, когда..

Семь лет с посадки и опыления до первого цветка. Именно столько ждал инженер-агроном Лоренсо Суарес, когда вывел первый кубинский гибрид орхидей, растущих на деревьях.

Лоренсо выращивает орхидеи уже много лет. Возле его дома в Гаване целый сад из стен цветов.

[Лоренсо Суарес, инженер-агроном]:

«Каждый цветок уникален. Их цвета, размеры и способы выращивания уникальны».

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Изначально Лоренсо работал над улучшением генетики помидоров, риса, маниоки и таро, которые выращивают кубинские фермеры. Но потом серьёзно увлёкся орхидеями. В 2009 году вывел первый на Кубе гибрид наземной орхидеи. Назвал её «Белла Лорена».

Сейчас в работе мешает энергетический кризис. Кубинец выращивает цветы в пробирках. Растениям необходим свет в течение 10-14 часов в сутки, но электричество постоянно отключается. Однако орхидеи адаптируются.

[Лоренсо Суарес, инженер-агроном]:

«Я заметил некоторые изменения в гибридах. Они растут немного медленнее, но в целом продолжают развиваться в этих условиях».

Цель Лоренсо – не только дарить красоту миру, но и защищать местные виды диких орхидей. Их насчитывается около 300. По данным Ботанического общества Кубы, многие находятся под угрозой исчезновения.

Лоренсо создаёт интересные и яркие гибриды, используя гены кубинских и иностранных орхидей. Надеется, что люди обратят на них внимание и перестанут срывать дикие цветы.

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