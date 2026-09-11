119-летнего жителя Коста-Рики могут признать старейшим человеком в мире

Косториканец Хосе Флорес проводит дни в скромном деревянном доме в Сардинале недалеко от тихоокеанского побережья. Он..

Косториканец Хосе Флорес проводит дни в скромном деревянном доме в Сардинале недалеко от тихоокеанского побережья. Он дремлет, общается с внучкой и даже соревнуется с ней в армрестлинге. Ему 119 лет, и он претендует на звание самого старого человека в мире.

Сардиналь – жаркий город на полуострове Никоя, который входит в число так называемых голубых зон, где люди часто доживают до 90 и 100 лет.

О косториканце-долгожителе заботится его внучка Хелен. Она рассказывает, что дедушка всю жизнь проработал в сельской местности, а состарившись, проводит дни спокойно и счастливо.

[Хелен Флорес, внучка долгожителя]:

«Бывает время, когда он много рассказывает о том, чем занимался в молодости. К нему возвращаются воспоминания из прошлого, и он начинает говорить». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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По словам внучки, Хосе считает, что один из секретов его долголетия – семья. У него было восемь детей, а теперь ещё – 23 внука, 25 правнуков и одна праправнучка.

[Хелен Флорес, внучка долгожителя]:

«Я многому у него научилась. Прежде всего, верить в Бога, потому что он сам искренне верит в Бога. Любить, заботиться о семье, делиться с близкими. Он всегда говорил: без любви, без тепла и заботы он бы не дожил до таких лет».

Хорхе Виндас, основатель ассоциации «Голубая зона полуострова Никоя», изучает причины долголетия в регионе. Он полагает, что всё складывается из разных факторов. Это и духовная вера, и семья, социальные связи, физическая активность и здоровая пища.

[Хорхе Виндас, исследователь]:

«Эти люди много двигались: не потому, что специально выбрали такой образ жизни, а потому, что иначе было нельзя, вся их жизнь была связана с физическим трудом. Они питались очень простой, здоровой пищей, которую выращивали сами. И я бы добавил ещё спокойную жизнь, без стресса».

Согласно удостоверению личности, Флорес родился 11 июля 1907 года. Сейчас международные организации, включая Книгу рекордов Гиннесса, проверяют эти и другие сведения.

Семья Флореса ждёт ответа и надеется, что дедушка получит статус старейшего человека в мире. А пока это звание принадлежит британке Этель Кейтерем. Ей 117 лет.

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