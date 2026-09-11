Apple представила первый складной iPhone

Apple представила первый в своей истории складной iPhone. Модель получила название iPhone Duo. Она раскрывается в..

Apple представила первый в своей истории складной iPhone. Модель получила название iPhone Duo. Она раскрывается в экран диагональю 7,6 дюйма. Это самый большой дисплей среди смартфонов Apple.

Устройство поддерживает Apple Pencil. Пользователь также может разделить экран между двумя приложениями или открыть два окна одного сайта, например, для сравнения товаров.

Складные смартфоны уже выпускают Samsung, Motorola и Google. Apple выходит на этот рынок позже основных конкурентов.

[Бен Вуд, технологический аналитик CCS Insight]:

«Apple не боится ждать, пока новая категория достигнет определённого уровня зрелости. Похоже, компания действительно опирается на опыт других производителей, которые первыми освоили технологию гибких дисплеев, но добавила к ней свои особенности. Изгибы устройства в раскрытом состоянии напоминают iPad. А некоторые программные переходы выглядят очень элегантно и знакомы тем, кто давно пользуется iPhone».

По данным аналитиков, складные модели пока занимают менее 5% мирового рынка смартфонов. При этом появление Apple может ускорить рост этого сегмента.

В Duo Apple использовала камеру, встроенную под дисплей. Она становится видимой только при необходимости.

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[Каролина Миланези, технологический аналитик Creative Strategies]:

«Apple проделала большую работу с самим шарниром, а также с экраном. Поэтому складку очень трудно заметить, если только не смотреть на устройство сбоку с расстояния. Обычно люди не используют телефон таким образом, поэтому складка не мешает при просмотре контента. Кроме того, Apple впервые разместила камеру под дисплеем. Она становится видимой только тогда, когда нужна, например, во время FaceTime».

Цена iPhone Duo составит 1999 долларов. Это самый дорогой iPhone в линейке Apple. Но, по оценке аналитиков, цена оказалась ниже многих предварительных прогнозов.

Помимо складного смартфона, Apple представила iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Они получили процессор A20 Pro и обновлённую 48-мегапиксельную камеру с переменной диафрагмой.

iPhone 18 Pro поступит в продажу 18 сентября по цене от 1199 долларов. Pro Max будет стоить от 1299 долларов. Предзаказы на Duo начнут принимать 16 октября, а в продажу он поступит 23 октября.

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