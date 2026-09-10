В Боснии устроили фестиваль в стиле Древнего Рима

Боснийский город Градишка на несколько дней перенёсся во времена Древнего Рима. Здесь можно увидеть римских воинов,..
Дата загрузки: 2026-09-10
Боснийский город Градишка на несколько дней перенёсся во времена Древнего Рима. Здесь можно увидеть римских воинов, деревянную крепость, ремесленные мастерские и площадки с древними играми.
Фестиваль собрал около 350 участников. В программе – более 60 мероприятий. Гостям показывают, как в древности изготавливали керамику и металлические изделия, готовили еду и развлекались. Здесь же можно увидеть стрельбу из лука и выступления сокольников.
В одной из мастерских гончар Марко показывает, как из глины делали посуду.
[Марко Маркушич, гончар]:
«У людей в древности не было пластика или стекла, поэтому они находили в природе грязь, то есть глину. Они придавали глине форму и обжигали её в печах, чтобы делать чашки или тарелки. Так началось гончарное дело».
Отдельная часть фестиваля посвящена природе и местным продуктам. В этом году организаторы сделали акцент на пчеловодстве. На площадке представляют мёд и другие продукты местных производителей.
Эту тему отразили и в костюмах участников.
[Майя Суботич, официальный городской гид]:
«Этот костюм – Меллона, богиня пчёл и мёда, потому что сегодня мы хотели продвигать наших сельскохозяйственных производителей на Агоре, римском рынке, и использовать образ Меллоны, чтобы показать, насколько важны пчёлы для выживания мира, и продвигать мёд и продукты из мёда».
Гости фестиваля могут не только смотреть на реконструкции, но принимать в них участие.
[Даница Малекович, посетительница из Словении]:
«Нам нравится, включая красивые наряды и музыку. Всё прекрасно. Мне действительно очень нравится».
Организаторы говорят, что фестиваль появился благодаря проекту по изучению культурного и природного наследия Градишки. Как выяснилось, в окрестностях города находятся сотни археологических объектов, связанных с римским периодом.
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