В Боснии устроили фестиваль в стиле Древнего Рима

Боснийский город Градишка на несколько дней перенёсся во времена Древнего Рима. Здесь можно увидеть римских воинов,..

Боснийский город Градишка на несколько дней перенёсся во времена Древнего Рима. Здесь можно увидеть римских воинов, деревянную крепость, ремесленные мастерские и площадки с древними играми.

Фестиваль собрал около 350 участников. В программе – более 60 мероприятий. Гостям показывают, как в древности изготавливали керамику и металлические изделия, готовили еду и развлекались. Здесь же можно увидеть стрельбу из лука и выступления сокольников.

В одной из мастерских гончар Марко показывает, как из глины делали посуду.

[Марко Маркушич, гончар]:

«У людей в древности не было пластика или стекла, поэтому они находили в природе грязь, то есть глину. Они придавали глине форму и обжигали её в печах, чтобы делать чашки или тарелки. Так началось гончарное дело».

Отдельная часть фестиваля посвящена природе и местным продуктам. В этом году организаторы сделали акцент на пчеловодстве. На площадке представляют мёд и другие продукты местных производителей.

Эту тему отразили и в костюмах участников.

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[Майя Суботич, официальный городской гид]:

«Этот костюм – Меллона, богиня пчёл и мёда, потому что сегодня мы хотели продвигать наших сельскохозяйственных производителей на Агоре, римском рынке, и использовать образ Меллоны, чтобы показать, насколько важны пчёлы для выживания мира, и продвигать мёд и продукты из мёда».

Гости фестиваля могут не только смотреть на реконструкции, но принимать в них участие.

[Даница Малекович, посетительница из Словении]:

«Нам нравится, включая красивые наряды и музыку. Всё прекрасно. Мне действительно очень нравится».

Организаторы говорят, что фестиваль появился благодаря проекту по изучению культурного и природного наследия Градишки. Как выяснилось, в окрестностях города находятся сотни археологических объектов, связанных с римским периодом.

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