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В Таллине отметили праздник ряженых

В Таллине отметили праздник ряженых

В Таллине отметили Мартынов день – старинный эстонский праздник, связанный с завершением сельскохозяйственного сезона и началом..

Дата загрузки: 2026-11-14

В Таллине отметили праздник ряженых

В Таллине отметили Мартынов день – старинный эстонский праздник, связанный с завершением сельскохозяйственного сезона и началом зимы. В музее под открытым небом ряженые стучали в двери, пели под гармошку, танцевали и разыгрывали хозяев.

По обычаю участники надевают тёмную одежду, кожухи и маски. Мужчины часто переодеваются в женщин, а некоторые ряженые изображают животных.

[Марет Тамъярв, куратор Эстонского музея под открытым небом]:
«Они ходят от дома к дому, просят подаяние и взамен должны приносить удачу».

Для костюмов используют даже репу: из неё вырезают накладные зубы. В музее посетителей учат делать маски и менять голос, чтобы знакомые не узнали гостя.

[Вивиан Сийрман, сотрудница Эстонского музея под открытым небом]:
«Мы всегда приносим удачу тем, кто нас принимает. Один из способов – вот эти ветки. Ими желают здоровья: «Будьте крепкими и здоровыми!» Так отгоняют болезни или любую боль. А самое главное – принести удачу, разбрасывая семена по полу в домах».

Когда-то в таких обходах участвовали главным образом взрослые. Позже обычай стал больше детским. В последние годы взрослые вновь к нему присоединяются, хотя за популярность с Мартыновым днём всё чаще соперничает Хеллоуин.

Эстония выдвинула традиции ряженья на Мартынов день в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Решения ожидают в декабре.

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