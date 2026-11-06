Редкие драгоценности выставят на торги в Женеве. В числе главных лотов аукционного дома Christie’s – бриллиант..

Редкий розовый бриллиант и сапфир Романовых выставят на торги в Женеве

Редкие драгоценности выставят на торги в Женеве. В числе главных лотов аукционного дома Christie’s – бриллиант Bulgari Pink весом 24 карата. Предположительно, его добыли на знаменитых рудниках Голконды в Индии. Он находился у одного владельца с середины прошлого века.

Драгоценный камень насыщенного розового цвета выполнен в изумрудной огранке и закреплён в винтажном кольце работы итальянского ювелирного дома Bulgari. На аукционе за него рассчитывают выручить от 12 до 18 миллионов долларов США.

Рудники в Южной Индии подарили миру такие знаменитые камни, как «Кохинор», который украшает корону британских монархов, и алмаз Хоупа, ставший музейным экспонатом в США.

Аукционный дом Christie’s также выставит на торги частную коллекцию драгоценностей. В неё входят примерно 300 ювелирных изделий XX века, в числе которых работы таких брендов, как Bulgari, Cartier и Graff.

Тем временем аукционный дом Sotheby’s представил свой впечатляющий лот – сапфир Романовых. По мнению экспертов, камень весом почти 200 карат происходит из сокровищницы императоров Великих Моголов, а в XIX веке попал в коллекцию драгоценностей дома Романовых.

Сейчас цейлонский сапфир насыщенного синего цвета оправлен в бриллиантовый браслет Cartier. Оценочная стоимость лота – один-два миллиона долларов.

Аукционы пройдут 10 и 11 ноября.

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