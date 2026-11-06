В Греции орлу сделали сложный протез вместо потерянной лапы

В Греции молодая самка орла-могильника, потерявшая лапу, получила второй шанс. Птицу нашли раненой на острове Китира...

В Греции молодая самка орла-могильника, потерявшая лапу, получила второй шанс. Птицу нашли раненой на острове Китира. Из-за перелома правую лапу пришлось ампутировать, что лишило орла шансов на выживание в дикой природе.

Команда греко-немецких ветеринаров из компании Bio3Dtech разработала протез, адаптированный к анатомическим особенностям птицы. У него более сложная конструкция, чем у обычной искусственной конечности. Протез состоит из титанового импланта, который закрепили непосредственно в кости. Потом к нему присоединили искусственную лапу, напечатанную на 3D-принтере.

Орёл перенёс три операции, а сейчас проходит курс реабилитации, который включает физиотерапию, иглоукалывание и электростимуляцию.

[Данаи Танопулу, физиотерапевт]:

«Птица не в восторге от сеансов физиотерапии и порой даёт понять, что с неё хватит. Иногда мы не закрываем ей голову, и тогда можно её видеть. Возникает очень тесный контакт с этим удивительной хищницей».

Орел живёт с искусственной лапой уже четыре месяца, но процесс восстановления будет долгим. Поначалу пернатый пациент воспринимал протез как что-то инородное. Теперь учится на него опираться и делает первые шаги.

[Григориос Маркакис, ветеринар]:

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«Конечно, с протезом птице не вернуться в дикую природу: она не сможет охотиться. К тому же есть риск, что протез где-нибудь застрянет, а рядом не окажется никого, кто мог бы помочь».

Пока орёл останется в клинике в Афинах. Ему надо восстановить мышечную силу и способность держать равновесие, а также научиться уверенно ходить.

Потом птицу отправят за границу в центр по разведению редких видов. Это поможет сохранить популяцию орлов-могильников, которые занесены в Красную книгу.

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