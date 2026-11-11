Вещи Майкла Джексона и принцессы Дианы выставят на аукцион

Куртку Майкла Джексона из клипа Thriller выставят на торги впервые за десять лет. Выручить за неё..

Куртку Майкла Джексона из клипа Thriller выставят на торги впервые за десять лет. Выручить за неё рассчитывают более 10 миллионов долларов. Торги проведёт американский аукционный дом Julien’s.

[Мартин Нолан, соучредитель аукционного дома Julien’s]:

«Это по-настоящему культовая вещь, существующая в единственном экземпляре. Другая куртка – та, что была на артисте в сцене с зомби, – принадлежит его наследникам. А это та самая куртка, которую мы видим в танцевальных сценах клипа. Так что это совершенно особенный лот».

В целом на торги выставят около 400 лотов, связанных с Майклом Джексоном. В их числе – перчатка, в которой певец выступал на шоу в честь 25-летия звукозаписывающего лейбла Motown в 1982 году, где впервые показал знаменитую «лунную походку». В 2009-м аукционный дом уже продавал этот лот и выручил за него за 430 000 долларов, установив мировой рекорд стоимости для перчатки.

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Также с молотка уйдёт перчатка, которую Майкл Джексон, как считается, надевал самой первой. Он изготовил её самостоятельно в 70-х годах. Ещё один примечательный лот – это ремень, сделанный компанией Tompkins and Bush. Певец надевал его на церемонию вручения премии American Music Awards.

Кроме того, на торги выставят более 110 предметов, принадлежавших принцессе Диане. Это вечерние платья, обувь, сумочки, ювелирные украшения, а также открытки и записки. В числе лотов будут и такие простые вещи, как рубашка-поло, джинсы и мокасины из лондонского универмага Selfridges. Принцесса купила их для поездки, призванной привлечь внимание общественности к проблеме наземных мин.

Аукцион пройдёт в Абу-Даби с 7 по 9 декабря. Он будет состоять из шести отдельных торгов, на которых представят предметы в разных ценовых категориях.

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