Тысячи студентов, старшеклассников и преподавателей снова прошли маршем по Парижу и Нанту. Они требуют увеличить финансирование..

Студенты во Франции снова вышли на улицы и требуют денег на образование

Тысячи студентов, старшеклассников и преподавателей снова прошли маршем по Парижу и Нанту. Они требуют увеличить финансирование системы образования, нанять больше учителей и отменить конкурсный отбор при поступлении в университеты.

[Ноам, студент]:

«В нашем учебном корпусе, помимо всех более широких проблем, с которыми сейчас сталкивается Франция, есть асбест. Также нет замены отсутствующим преподавателям, нам катастрофически не хватает финансирования. Хотя сегодня мы, конечно, требуем больше средств для национальной системы образования».

[Лукас, студент]:

«Речь не только о реформе студенческого жилья и возможности достойно жить, но и о гарантированном месте в системе высшего образования. А это означает больше мест в университетах и возможность учиться в достойных условиях».

Протесты начались в сентябре. Позже они переросли в более широкие выступления против высокой стоимости жизни. К ним присоединились профсоюзы и политические активисты.

Власти обвиняют часть участников протестного движения в нападениях на преподавателей и чиновников. По их данным, с начала выступлений пострадало почти 300 сотрудников системы образования. Так, 10 ноября в городе Шель под Парижем в местного чиновника у лицея бросили бутылку с бензином. Президент Эмманюэль Макрон осудил насилие.

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Полиция утверждает, что в движение проникли агрессивные группы и преступники. Некоторые участники демонстраций, в свою очередь, обвиняют полицейских в чрезмерном применении силы.

Ранее в понедельник представители школьных и студенческих объединений встретились с премьер-министром Себастьеном Лекорню. Итоги переговоров их не удовлетворили, и они призвали продолжать демонстрации.

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