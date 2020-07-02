Тайские ветеринары следят за здоровьем слонов, оставшихся без работы во время пандемии

В тайскую деревню Бан Хае Кхок к 34-летней слонихе Тхонгди приехали ветеринары из Центра исследований слонов..

В тайскую деревню Бан Хае Кхок к 34-летней слонихе Тхонгди приехали ветеринары из Центра исследований слонов и дикой природы при Чиангмайском университете. Они осматривают больших пациентов, которые до эпидемии работали в туристических местах. Когда путешественников не стало, махауты увели слонов в родные деревни.

[Чатчоте Тхитарам, сотрудник Чиангмайского университета]:

«Мы провели общий осмотр, и внешне они выглядят неплохо, выглядят здоровыми. Мы взяли кровь на анализ, потом посмотрим на результаты».

Ветеринары осматривают слонов в провинциях Чиангмай и Мэхонгсон. В этот раз им предстоит побывать у десятерых пациентов. Все выглядят здоровыми. Однако ветеринары и президент Ассоциации слонов Таиланда беспокоятся, что владельцы не смогут прокормить животных.

[Тхирапат Трунгпракан, глава Ассоциации слонов Таиланда]:

«Я волнуюсь за будущее слонов, если туризм не возобновится. Если всё это продлится дольше восьми месяцев или года, или даже ещё дольше, то многие махауты останутся без денег и не смогут содержать слонов». [Чатчоте Тхитарам, сотрудник Чиангмайского университета]:

«Если в будущем в этой области не хватит (еды для слонов), то махаутам придётся ехать на машине куда-нибудь далеко, искать пищу, а потом доставлять её слонам. Вот почему мы беспокоимся».

Мобильная бригада ветеринаров также собрала пожертвования на аптечки для слонов из отдалённых районов. В наборах есть материалы для перевязки ран, лекарства от глазных инфекций и расстройства желудка.

[Сариса Клинхом, ветеринар]:

«Благодаря этим аптечкам люди смогут оказывать первую помощь животным, а не просто ждать нашего приезда».

Ветеринары надеются, что правительство и жители Таиланда помогут махаутам содержать слонов до возобновления туризма.

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