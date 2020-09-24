Телеканал NTD

Как собака будит детей каждое утро. Весёлое видео

Как собака будит детей каждое утро. Весёлое видео
Как собака будит детей каждое утро. Весёлое видео

Одна мама придумала способ будить детей по утрам в школу. Она даёт команду немецкой овчарке по кличке Чеви, и та начинает действовать.

В семье два мальчика. Чеви сначала бежит в одну комнату, прыгает на кровать и с лаем зарывается мордой в одеяло, чтобы добраться до ребёнка. После того как она видит, что мальчик проснулся, она бежит в другую комнату.

В другой комнате темно, и собака с энтузиазмом принимается за дело. Тут ей приходиться громче лаять. Она успокаивается только тогда, когда мальчик говорит маме, что он уже встаёт. После этого Чеви бежит к хозяйке. Смотрите видео про собаку в роли будильника.

Короткая ссылка на эту страницу:
Читать...
© 2002-2020 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне