Как собака будит детей каждое утро. Весёлое видео

Одна мама придумала способ будить детей по утрам в школу. Она даёт команду немецкой овчарке по кличке Чеви, и та начинает действовать.

В семье два мальчика. Чеви сначала бежит в одну комнату, прыгает на кровать и с лаем зарывается мордой в одеяло, чтобы добраться до ребёнка. После того как она видит, что мальчик проснулся, она бежит в другую комнату.