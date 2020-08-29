Как парень спасал колибри. Запоминающееся видео

Птенец колибри остался без матери, и молодой человек взялся его выкормить. Он развёл сахар в воде и кормил малыша из пипетки.

Сладкая смесь пришлась птенцу по вкусу, и он начал набирать вес.

Когда птенец подрос, то научился летать по комнате.

Окрепнув, птенец колибри кружил во дворе и пробовал добывать пищу самостоятельно. Смотрите видео.



В мире насчитывается 350 видов колибри, они живут на американских континентах. Колибри считаются умными птицами, поскольку по сравнению с телом у них большой мозг.