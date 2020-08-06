Собака-герой возвращается к мирной жизни

Бельгийская овчарка малинуа по кличке Лайка служила в американской армии и заработала медаль. Она получила четыре ранения, лишилась передней лапы, и её отправили в отставку. Встал вопрос, где жить собаке.

Лайку тренировали быть агрессивной, и армейское начальство беспокоилось, сможет ли собака адаптироваться к гражданской жизни. Но наставник собаки старший сержант Джулиан Макдональд сказал, что Лайка спасла ему жизнь и он сделает всё, чтобы привести собаку в свою семью.

Это ему удалось. Теперь Лайка живёт в семье Макдональд. Она хорошо вписалась в новую семью и подружилась с сыном и женой Джулиана. Боевое прошлое у собаки проявляется лишь в том, что она замирает, когда слышит громкий звук.



Про собаку Лайку сняли короткометражный фильм War Dog: A Soldier’s Best Friend.