В Японии спасли более 160 собак, которых держали в тесноте и плохо кормили

Японские защитники животных спасли 164 собаки. Их держали в небольшом домике площадью 30 квадратных метров в..

[Кунихиса Сагами, глава зоозащитной организации Dobutukikin]:

«Собаки были повсюду, а весь пол был покрыт фекалиями».

Японские защитники животных спасли 164 собаки. Их держали в небольшом домике площадью 30 квадратных метров в городе Идзумо. Животных плохо кормили, и все они были заражены паразитами.

Семь лет назад здесь уже побывали сотрудники местного Центра общественного здравоохранения. Тогда на шум и запах пожаловались соседи. Однако владелец собак не позволил чиновникам ничего предпринять.

В июне в Японии пересмотрели закон о защите домашних животных. После этого чиновники получили право войти в дом, где содержат собак в плохих условиях.

Как выяснилось, у животных три хозяина. Они заявили, что не могут оплачивать стерилизацию собак, поэтому их развелось так много. Владельцы согласились отдать питомцев зоозащитникам.

Сейчас животных стерилизуют, вакцинируют и лечат от паразитов. Потом им будут искать новых хозяев.

Короткая ссылка на эту страницу: