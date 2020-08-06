Новорождённых в Мексике показывают родственникам в грузовике с прозрачным кузовом Одна рекламная компания в Мексике перепрофилировалась и теперь предлагает молодым родителям арендовать грузовичок с прозрачным кузовом... Дата загрузки: 2020-08-06

Одна рекламная компания в Мексике перепрофилировалась и теперь предлагает молодым родителям арендовать грузовичок с прозрачным кузовом. В нём они показывают новорождённого родственникам, не рискуя заразить малыша.

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