Почему сова разрешила гладить себя незнакомцу

Мужчина собирал грибы неподалёку от города Ново Место в Словении. Неожиданно он увидел сову, сидящую у поваленного дерева. Его удивило, что птица сидит неподвижно.

«Она не испугалась, когда я подошёл ближе, поэтому я осторожно погладил перья на голове птицы», – вспоминает грибник. Она закрыла глаза и потёрлась клювом о руку. Присмотревшись, мужчина понял, что птица ранена. Он решил забрать сову и отвезти её к ветеринару.

Во время осмотра ветеринар сказал, что у совы сломаны оба крыла. Не подоспей мужчина вовремя, она погибла бы. Теперь у совы есть шанс выздороветь.

Сове прооперировали оба крыла. Ветеринар сказал, что она сможет летать через четыре месяца. Он пояснил, что это длиннохвостая неясыть – птица отряда совообразных. В Словении таких птиц осталось 600 пар.

