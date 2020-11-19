Двухлетняя малышка с одной рукой подружилась с необычным питомцем

В два года Скарлетт Типтон из-за редкой формы рака ампутировали левую руку. Девочка избавилась от болезни, и у неё был реабилитационный период. В рамках оздоровительных мер, врачи посоветовали родителям взять для девочки четвероногого друга. После долгих поисков они нашли подходящего питомца

.Триптоны поехали за питомцем всей семьёй. Сотрудница приюта принесла трёхмесячного котёнка Дока, который лишился передней лапы из-за травмы. Девочка заметила швы на теле котёнка, сказала, что он, как она, и потянулась к нему.

Теперь Скарлетт и Док растут вместе.

