Посидеть на коленке не получится: Санта-Клаусы в США встречают детей за оргстеклом

Сеть торговых центров в США придумала, как соблюсти давнюю традицию и при этом обеспечить безопасность гостей...

Сеть торговых центров в США придумала, как соблюсти давнюю традицию и при этом обеспечить безопасность гостей. Санта-Клаусы в этих магазинах будут встречать маленьких посетителей за оргстеклом.

Посидеть на их коленке в этом году не удастся. Да и пообщаться через перегородку непросто. Однако сотрудники торговых центров считают, что это лучше, чем вообще отказаться от встреч с Сантой.

[Лоретта Меркадо, главный менеджер сети торговых центров]:«Дети так рады сюда приходить. Конечно, сейчас непростые времена, продолжается эпидемия COVID. Однако мы не хотели отказываться от традиции волшебного мира Санты. В наших магазинах мы сохраняем её уже много лет». [Дон Лемай, Санта-Клаус]:«В этом году передо мной поставили оргстекло. Услышать желания детей сложнее, поскольку обычно вначале они стесняются громко говорить. Однако здесь все очень стараются, чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции, а также с уважением относятся к здоровью других людей».

И родители, и дети рады, что торговые центры в городе Бриджпорт смогли обеспечить необходимые условия.

[Джиа Уилсон, маленькая посетительница]:«Это был лучший момент в моей жизни». [Стефани Соурс, посетительница]:«Несмотря на то, что сейчас пандемия, важно, чтобы дети всё равно могли следовать каким-то традициям».

Знаменитая американская сеть торговых центров Macy’s в этом году отказалась от личных встреч с Санта-Клаусами, поскольку, как она сообщила, не может обеспечить безопасность гостей из-за большого наплыва людей. Так, в прошлом году посмотреть на Санту в магазине в Нью-Йорке пришло более 250 тысяч гостей.

Впрочем, более мелкие магазины в период пандемии с трудом привлекают покупателей. Для них Санта, хоть и за оргстеклом, может стать возможностью заработать в период карантинного Рождества немного больше.

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